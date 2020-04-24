24 апреля 2020 года

Рыбоохрана отойдет от плановых проверок

Президент Владимир Путин подписал закон об исключении плановых проверок при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Изменения помогут сосредоточить усилия на эффективных мероприятиях по борьбе с браконьерством, отмечали в Росрыболовстве.

В часть 4 статьи 43.2 федерального закона о рыболовстве внесены изменения. Предусматривается, что федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых проверок, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что соответствующий законопроект внесло в октябре в Госдуму правительство, разработчиком выступил Минсельхоз. В пояснительной записке отмечалось, что акцент будет смещен на более эффективные для защиты рыбных запасов направления – профилактику нарушений, внеплановые проверки, плановые (рейдовые) осмотры.

Плановые проверки не дают значительного эффекта, отмечал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков при рассмотрении поправок в Госдуме. При этом глава ведомства подчеркнул, что ослаблять контроль не планируется – напротив, силы должны быть перераспределены на более эффективные мероприятия.

Fishnews