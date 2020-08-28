28 августа 2020 года

Российской рыбе расширяют рынки

Рыбный бизнес ищет пути для диверсификации экспорта. Нацрыббезопасность подготовила проекты ветеринарных сертификатов для поставок российской рыбопродукции в Индонезию - с предложениями по расширению рынков сбыта к властям обратилась Ассоциация добытчиков минтая.

Пандемия коронавируса еще раз подтвердила необходимость расширения рынков продаж российской рыбной продукции, отмечают в Ассоциации добытчиков минтая. Так, в АДМ обратила внимание на перспективность рынка Индонезии. В прошлом году в эту страну импортировано 117 тыс. тонн рыбной продукции на сумму 300 млн долларов.

«На протяжении последних двух лет ряд рыбопромышленных предприятий поставляют продукцию в Индонезию через посредников в Республике Корея, что увеличивает затраты и снижает экспортный доход», - сообщила ассоциация в письме главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

Для того чтобы расширить географию поставок, объединение попросило федеральную службу актуализировать и ускорить работу по согласованию форм ветеринарных сертификатов на продукцию из водных биоресурсов с компетентными органами Индонезии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности, по поручению Россельхознадзора специалисты учреждения проанализировали ветеринарно-санитарные требования Индонезии и другие представленные индонезийской стороной материалы. В результате подготовлены проекты ветеринарных сертификатов на предназначенные для экспорта в Индонезию рыбо-, морепродукцию и рыбную муку.

Проекты передали в Россельхознадзор для дальнейшего направления в адрес индонезийского компетентного органа.

«Проведенная работа будет способствовать скорейшему открытию индонезийского рынка для поставок российской рыбопродукции, что благоприятно отразится на развитии экспортного потенциала России в целом», - заявили в Нацрыббезопасности.

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