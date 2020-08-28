28 августа 2020 года

КБ «Восток»: Взгляд в будущее спустя 65 лет

Несмотря на солидный возраст КБ «Восток» держит руку на пульсе отрасли, внедряя актуальные технологии и предлагая рыбакам проекты судов, которые оптимально решают задачи заказчика и учитывают все требования регулятора.

В этом году КБ «Восток» (входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта») отмечает 65-летний юбилей и встречает его в статусе ведущего конструкторского бюро страны по проектированию рыбопромысловых судов. За эти годы разработано и реализовано более сотни проектов, по которым построено свыше 800 судов, многие из которых продолжают работать и приносить прибыль своим владельцам за счет грамотных конструкторских решений.

«Вопреки распространенному до сих пор образу «советского КБ», при проектировании судов мы давно используем технологии мирового уровня», – говорит директор КБ «Восток» Александр Селезнев. Для российских конструкторов стали рутиной эффектные некогда приемы, вроде создания 3D-модели судна или виртуальной «экскурсии» по его палубам, коридорам, отделениям.

«При необходимости проверить технические решения по обводам судна наши специалисты создают масштабный макет и проводят его испытания в опытном бассейне. Использование наряду с тестами математических методов анализа при расчетах прочности, остойчивости, ходкости, мореходности проектируемых судов гарантирует качество проектных решений», – подчеркивает собеседник Fishnews.

Технические компетенции российских и зарубежных проектантов вполне сравнимы, но одно ключевое отличие все же имеется. КБ Восток изначально учитывает требования законодательства к локализации судна, прописанные в различных программах господдержки, и постоянно расширяет применение отечественного оборудования.

«Это позволяет нам не только учитывать нормы Регистра, но и обеспечивать должный уровень локализации и гарантировать заказчикам получение акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям для признания ее произведенной на территории РФ, а также сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1, выдаваемых Торгово-промышленной палатой. Более того, мы прописываем это условие в договоре на проектирование», – уточняет Александр Селезнев.

В распоряжении КБ «Восток» уже имеются проекты средних рыболовных траулеров, в которых показатель импортозамещения превышает 70% их стоимости. Эти суда соответствуют требованиям по локализации, действующим вплоть до 1 июня 2024 г.

Изменения в нормативной базе отслеживаются постоянно, что позволяет конструкторам встречать их во всеоружии. Например, еще до выхода в декабре прошлого года постановления правительства о правилах субсидирования затрат на строительство малотоннажного флота, КБ «Восток» заранее разработало проекты рыбопромысловых судов длиной до 40 метров, которые соответствуют критериям для получения субсидий. А после расширения в феврале перечня типов судов под инвестквоты смогло предложить рыбакам проект СРТМ58 «Азимут», который удовлетворяет требованиям к объектам инвестиций типа «В-1», «Г-1», «Д-1», «Е-1», «Ж-1» и «Ф».

При проектировании рыбопромысловых судов специалисты КБ ставят целью обеспечить максимальную эффективность по количеству улова за определенный период времени и минимизировать затраты на тонну конечной продукции. «Наша задача как проектанта – обеспечить баланс этих компонентов. Разработанный таким образом индивидуальный проект быстрее окупится, и судно долгие годы будет работать на благо заказчика», – уверен Александр Селезнев.

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