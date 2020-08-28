КБ «Восток» уже много десятилетий является ведущим конструкторским бюро страны по проектированию рыбопромысловых судов. За этот срок разработано и реализовано более сотни проектов, по которым построено свыше 800 судов, многие из которых продолжают работать, принося своим владельцам прибыль за счет грамотных конструкторских решений. В этом году наше КБ отмечает 65-летний юбилей – знаменательная дата и большой праздник, с которым хотелось бы поздравить всех бывших и действующих сотрудников «Востока». Сегодня предприятие является частью АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (ЦТСС), и его современная история столь же богата, как и наследие, которое конструкторский коллектив оберегает и развивает с учетом последних достижений науки и техники.

В ногу со временем

Вопреки распространенному до сих пор образу «советского КБ», при проектировании судов мы давно используем технологии мирового уровня. Например, создание 3D-модели судна в системе автоматизированного проектирования (САПР) FORAN или использование его 3D-визуализации в Центре виртуальных исследований ЦТСС позволяет заказчику проекта уже на ранней стадии увидеть свое судно в трех измерениях. В качестве бонуса мы предлагаем виртуальную прогулку по судну, когда можно, словно вживую, пройтись по его палубам, измерить ширину коридоров, проверить эргономику, удобство расположения и обслуживания оборудования и даже спуститься в машинное отделение.

При необходимости проверить технические решения по обводам судна наши специалисты создают масштабный макет и проводят его испытания в опытном бассейне. Использование наряду с тестами математических методов анализа при расчетах прочности, остойчивости, ходкости, мореходности проектируемых судов гарантирует качество проектных решений, которые конструкторский коллектив КБ «Восток» предлагает рыбакам.

По моему личному убеждению, хорошее КБ должно всегда следить за актуальными тенденциями в мире судостроения и максимально применять новейшие технические и технологические решения при проектировании. И меня радует, что современное КБ «Восток» полностью соответствует этому принципу, а коллектив под руководством главного конструктора Юрия Ситникова активно внедряет инновации в проектах рыбопромыслового флота.

Гарантия локализации

Механизм инвестиционных квот, прописанный в законе о рыболовстве и соответствующих постановлениях правительства, дал старт процессу обновления отечественного рыбопромыслового флота. Согласно этим нормативным актам, получение дополнительных квот возможно только при постройке судов на российских верфях с использованием отечественных материалов и оборудования и разработке проектно-конструкторской документации с участием российских проектных организаций.

Как известно, на первом этапе многие рыбопромышленные компании предпочли приобрести проекты у иностранных фирм с последующей адаптацией под требования Российского морского регистра судоходства и других надзорных органов. Но по прошествии трех лет мы наблюдаем, что для таких судов все острее встает вопрос импортозамещения и выполнения требований о подтверждении российского производства.

КБ «Восток» постоянно расширяет применение отечественного оборудования. Это позволяет нам не только учитывать нормы Регистра, но и обеспечивать должный уровень локализации и гарантировать заказчикам получение акта экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям для признания ее произведенной на территории РФ, а также сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1, выдаваемых Торгово-промышленной палатой. Более того, мы прописываем это условие в договоре на проектирование.

Уже сегодня в нашем распоряжении имеются проекты средних рыболовных траулеров, в которых показатель импортозамещения достигает более 70% от их стоимости. В каждом из них достигнуто необходимое количество позиций, которое соответствует требованиям по локализации, действующим до 1 июня 2024 года. Причем это не абстрактные расчеты: по двум таким проектам наши клиенты уже подписали контракты с заводами на строительство серий судов.

Индивидуальный проект при минимальных затратах

Мы никогда не навязываем заказчикам собственные готовые решения, хотя они у нас есть, а внимательно относимся ко всем их пожеланиям и технологическим особенностям промысла. Если для рыбаков важно, чтобы определенные узлы и участки, например главный двигатель, навигация, рыбопоисковое оборудование, были от конкретных производителей, мы идем навстречу и учитываем это в проекте. Хотел бы подчеркнуть, что самое главное правило для КБ «Восток» – это диалог с заказчиком, умение слушать и слышать.

У каждой рыбопромышленной компании свое мнение о том, как правильно ловить, как сохранять и перерабатывать улов. Поэтому мы, взяв за основу несколько базовых технических решений, полностью адаптируем проект под конкретные условия заказчика. В результате наши клиенты получают результат, «заточенный» под их акваторию, их способ промысла и желаемый уровень переработки водных биоресурсов.

Заказчик фактически становится соавтором проекта, все его замечания и требования тщательно анализируются специалистами КБ, обсуждаются и воплощаются с учетом не только теории проектирования судов, но и их практической эксплуатации. Понять задачу, вникнуть в суть проблемы и решить ее в интересах наших партнеров с минимальными финансовыми затратами – такова принципиальная позиция КБ «Восток». Подобное плотное взаимодействие проектанта и судовладельца положительно сказывается как на качестве проекта, так и на рентабельности эксплуатации судна.

Еще один наш принцип – взвешенные и прогрессивные технические решения. При проектировании рыбопромысловых судов конструкторский коллектив нацелен на то, чтобы обеспечить их максимальную эффективность с точки зрения количества улова за определенный период времени и минимизировать затраты на тонну конечной продукции. Наша задача как проектанта – обеспечить баланс этих компонентов. Разработанный таким образом индивидуальный проект быстрее окупится, и судно долгие годы будет работать на благо заказчика.

Навстречу новым требованиям рынка

КБ «Восток» держит руку на пульсе отрасли, внимательно отслеживает изменения в нормативной базе и встречает их во всеоружии. В декабре прошлого года вышло постановление правительства «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота». В нашем КБ были заранее разработаны проекты рыбопромысловых судов, которые соответствуют требованиям для получения субсидий.

Уникальность этих проектов заключается в модульном принципе компоновки. На основе одного базового (максимально насыщенного) проекта заказчик может самостоятельно собрать «по кирпичикам» то судно, которое будет решать именно его задачи – по способу добычи, переработки и транспортировки морских биоресурсов. На мой взгляд, за модульным подходом компоновки судов будущее.



Для примера возьмем проект МРТС28 «Визир», на базе которого можно создать минимум 36 вариаций судов. Реализуя принцип модульности, КБ «Восток» может предложить потенциальному заказчику выбор из четырех основных модификаций судна: морозильное, рефрижераторное, с системой RSW и системой DC. Далее можно выбирать из 12 вариантов по способу лова, переработки и хранения улова, а также один из трех способов движения – электрическое, гибридное или классическое.

Сейчас КБ «Восток» ведет разработку и выпуск рабочей конструкторской документации для среднего рыболовного траулера-сейнера «Орион». В этом проекте конструкторский коллектив бюро применил уникальное техническое решение, которое позволило выполнить задачу, поставленную заказчиком, – найти возможность быстрой трансформации рефрижераторного трюма для хранения и транспортировки улова наливом в бинарном льду с последующей выгрузкой улова рыбонасосом. Это позволит в пиковый сезон повысить суточный вылов рыбы в три раза – до 60 тонн – относительно базового варианта с хранением и транспортировкой улова в контейнерах в охлажденном виде. Причем на переделку трюма уходит всего пара суток, что позволяет не терять драгоценное промысловое время.

В феврале правительство расширило перечень типов судов, которые обеспечиваются инвестиционными квотами. С учетом этих изменений наше КБ предлагает проект среднего рыболовного траулера морозильного СРТМ58 «Азимут», который полностью соответствует требованиям к объектам инвестиций типа «В-1», «Г-1», «Д-1», «Е-1», «Ж-1» и «Ф». Рыбоперерабатывающий комплекс, который устанавливается на судне, дает возможность перерабатывать около 110 тонн сырья в сутки с выпуском мороженой продукции, кормовой рыбной муки и рыбьего жира.

Наши конструкторы разработали ряд концептуальных проектов, в том числе больших морозильных рыболовных траулеров. Один из них – БМРТ80 «Восток» длиной 80,9 метра, шириной 15,6 метра и валовой вместимостью не менее 3500 тонн. Также КБ «Восток» имеет в своем активе проекты средних краболовных судов СКС56 «Командор» и СКС57 «Кунашир» – современных, эффективных, технологичных и сравнительно недорогих в постройке. Эти суда представлены в двух модификациях – с морозильным трюмом или с RSW-танками для перевозки живого краба.

Нашему конструкторскому бюро отрадно видеть, что благодаря решительным действиям правительства начался процесс строительства новых рыболовных судов, в котором мы принимаем активное участие. КБ «Восток» готово предложить рыбакам полный цикл проектно-конструкторских работ на основе многолетнего опыта и с учетом современных тенденций развития мирового судостроения. Давайте обновлять рыбопромысловый флот вместе!

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Журнал « Fishnews – Новости рыболовства», август 2020 г.

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