31 августа 2020 года

Уборку на морском побережье организовала РРПК

Русская рыбопромышленная компания запустила экологический марафон «Чистый берег». Первый этап прошел во Владивостоке – от мусора очистили побережье бухты Щитовая.

Мероприятие организовали при поддержке РРПК с участием административно-территориального управления Ленинского района Владивостока, городского управления по делам молодежи, краевого студенческого отряда. Идея акции принадлежит Русской рыбопромышленной компании, одна из ее благотворительных программ направлена на сохранение и защиту водных ресурсов, привлечение общественности к проблемам загрязнения.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании, участники акции очистили прибрежную территорию, установили контейнеры для отходов, а также разместили агитационные стенды, призывающие бережно относиться к окружающей среде. Собранный мусор организаторы вывезли и передали на утилизацию.

«Мусор, который копится на территории пляжа, пугает не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую представляет для здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведет к загрязнению морской среды и подземных вод, - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – Для нашей компании, которая ведет свою деятельность в море, важно бережное отношение к биоресурсам. Поэтому мы решили уделить особое внимание проблеме загрязнения акваторий».

В рамках марафона запланирован комплекс мероприятий. Уборка прибрежной территории пляжа будут проводить еженедельно до конца октября. К началу пляжного сезона 2021 г. вновь возобновятся выездные рейды волонтеров. Также планируются конкурсы детского рисунка и экологические проекты для школьников, тематические квесты для молодежи и экологические уроки.

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