31 августа 2020 года

Икорную «посылку» перехватили в Прибайкалье

В Иркутской области сотрудники полиции и Россельхознадзора задержали крупную партию черной икры без маркировки и документов. Деликатес нашли в грузовике-рефрижераторе среди другой рыбной продукции.

Машину, следующую из Южно-Сахалинска в Ставрополь, досмотрели на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в холодильнике обнаружили около 79 кг черной икры. Деликатес был расфасован в пластиковые контейнеры, стеклянные емкости и металлические банки.

Икру изъяли. Водитель большегруза привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ (перевозка продукции без ветеринарных сопроводительных документов) с наложением штрафа, отметили в ведомстве.

Также в рефрижераторе находились 10 тонн мороженой горбуши, перевозимой с нарушением оформления ВСД. Этот груз дополнительно проверят по прибытии сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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