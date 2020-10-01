01 октября 2020 года

Россия и Китай остаются на связи по безопасности рыбы

Россельхознадзор провел с Главным таможенным управлением КНР переговоры по вопросам поставок российской рыбопродукции в связи с ситуацией по коронавирусу.

Напомним, что Китай приостановил ввоз рыбной продукции с двух российских судов: китайская сторона заявила об обнаружении следов коронавирусной инфекции.

«Российская сторона отметила, что неукоснительно следует временным требованиям ФАО и ВОЗ «COVID-19 и безопасность пищевых продуктов», которые ранее были направлены службе», - рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Федеральная служба запросила у китайского ведомства результаты исследований российских подконтрольных товаров на наличие COVID-19. В ГТУ КНР отметили, что испытания проводились совместно с властями провинции Шаньдун, в которой расположен порт Циндао. В связи с этим Россельхознадзору через дипломатические каналы необходимо связаться именно с правительством этой провинции.

Ранее ведомство договорилось с китайской стороной о немедленном прекращении экспорта продукции с российских предприятий в случае, если у сотрудников будет обнаружен коронавирус. При этом о ситуации должно быть оперативно уведомлено Главное таможенное управление КНР.

«Российские компании и отраслевые ассоциации были уведомлены об этом, мы также разработали и направили рекомендации для судов и береговых предприятий, основанные на требованиях ВОЗ, ФАО, Роспотребнадзора и зарубежных компетентных ведомств», - рассказали в Россельхознадзоре.

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