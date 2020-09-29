29 сентября 2020 года

Китайская таможня усиливает контроль за импортной рыбой

Таможенные органы КНР приостановили прием рыбопродукции с двух российских судов. Поводом для введения ограничений стали следы коронавируса в образцах, взятых с замороженной рыбы и ее упаковки.

Главное таможенное управление КНР (GACC) обновило список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай. Актуальный перечень экспортеров размещен на официальном сайте ведомства.

Как сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), изменения затрагивают только два российских судна – транспортное и рыбопромысловое. Прием импортных деклараций на продукцию этих экспортеров приостановлен на четыре недели – с 26 сентября. Ограничения введены в связи с положительным результатом теста на следы коронавируса в образцах, взятых с замороженной рыбопродукции и ее внешней упаковки.

В НЦБРП отметили, что китайская сторона определила условия и сроки приостановки приема деклараций для импорта рыбной продукции в случае обнаружения в ней или на ее упаковке нуклеиновой кислоты нового коронавируса. Чрезвычайные превентивные меры действуют с 11 сентября.

Если тесты подтвердили присутствие коронавируса в продуктах питания или на их упаковке впервые или повторно, таможня приостанавливает прием декларации для импорта рыбопродукции с этого предприятия на одну неделю. Если тесты оказались положительными три раза и более, импорт ограничивается на четыре недели.

По истечении этих сроков статус экспортера автоматически восстанавливается для возобновления процесса декларирования.

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