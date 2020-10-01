01 октября 2020 года

Электронной очереди к пунктам пропуска в Приморье добавили месяц

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко продлил до ноября особый режим проезда грузовиков к пограничным переходам с Китаем. Для следования к пунктам пропуска на машину нужно подавать специальную заявку.

Руководство Приморья продлило еще на месяц особый режим проезда грузовых автомобилей к пограничным переходам с Китаем - постановление об этом выпущено 30 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в регионе действует система следования к пунктам пропуска в порядке электронной очереди. Для включения в нее необходимо подавать специальный пропуск. Информация об этом собрана на странице регионального агентства международного сотрудничества.

Система была введена в июне. Власти объяснили решение об электронной очереди стремлением избежать скопления машин и людей в условиях пандемии коронавируса. С тех пор режим продляется. Краевая администрация уже заявляла, что система электронной очереди хорошо себя показала и может стать постоянной.

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