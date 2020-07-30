30 июля 2020 года

Электронную систему для проезда в Китай могут сделать постоянной

Губернатор Приморья Олег Кожемяко продлил особый режим проезда грузовиков к пунктам пропуска через границу с Китаем. Систему электронной очереди планируется сделать постоянной.

Особый режим проезда грузовых машин, доставляющих товары в Китай, к пунктам пропуска в Приморском крае продолжит действовать до конца августа. Постановление об этом подписал глава региона Олег Кожемяко. Напомним, что власти Приморья заявили о необходимости ввести электронную очередь из-за угроз вспышки коронавируса в местах скопления грузовиков, ожидающих перехода через госграницу.

Система электронного бронирования может стать постоянной. Такой режим в целом положительно сказался на трансграничной логистике, считают краевые власти.

«Система продолжает совершенствоваться, мы открыты для предложений от участников внешнеэкономической деятельности по ее улучшению, а также для информации о нарушениях, связанных с пересечением границы. Предложения по совершенствованию этого механизма направлены правительством края на федеральный уровень, для того, чтобы система заработала уже на постоянной основе под контролем компетентного государственного органа», – заявил зампред правительства региона Константин Шестаков.

Теперь заявка на прибытие автомобиля на территорию, прилегающую к пункту пропуска, подается не по электронной почте, а через Портал пропусков, обратили внимание в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья, по новому постановлению, должно обеспечивать мониторинг пересечения грузовиками постов ДПС.

Напомним, что заторы машин на границе с Китаем – одна из системных проблем для поставок живых морепродуктов. Предприятия сталкивались с ней и до пандемии.

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