02 октября 2020 года

«Агропродмаш» поможет бизнесу приспособиться к новым условиям

С 5 по 9 октября в Москве пройдет 25-я юбилейная международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш». Экспозиция и деловая программа отразят новые тренды и решения в условиях пандемии.

Мероприятие состоится в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне. В соответствии с новыми требованиями посещение возможно только по предварительной регистрации на сайте.

«Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, под патронатом Торгово-промышленной палаты. Организаторы напомнили, что по итогам Общероссийского рейтинга выставок «Агропродмашу» присвоено почетное наименование «Самая крупная выставка России 2018-2019 гг. во всех номинациях по тематике «Пищевая промышленность: оборудование и ингредиенты».

Обновленная концепция

За время пандемии многое в отрасли изменилось – появились новые игроки, изменился привычный формат взаимодействия, наметились новые тренды развития.

В 2020 г. команда выставки пересмотрела подход к организации выставочной экспозиции и специальным мероприятиям в рамках деловой программы. Стенды участников разместятся в павильонах № 2 (залы 1, 2, 3) и 8 (залы 1, 2) «Экспоцентра» с учетом новых стандартов протокола Роспотребнадзора. Организаторы постарались сформировать наиболее эффективное рабочее пространство для посетителей и участников с учетом всех мер безопасности.

Выставка предоставит профессионалам отрасли возможность понять потребности рынка в новых условиях, найти оптимальные решения для бизнеса, укрепить деловые связи, заключить выгодные контракты, максимально интенсивно взаимодействовать на площадке с партнерами и клиентами.

Новые тренды

«Агропродмаш» отмечает основные тренды пищевой индустрии, которые найдут отражение в экспозиции и деловой программе выставки. Значимые тенденции этого года – автоматизация, роботизация и цифровизация. Вложения в современные технологии позволяют увеличить объемы производства и снизить издержки. К тому же машины не страдают от опасных для людей вирусов и не передают их.

Под влиянием пандемии значительно выросли требования к упаковке. К таким задачам, как безопасность и экологичность, добавились новые. Товар переместился на виртуальную полку, поэтому дизайн упаковки вынужден становиться минималистичным, ярким, по форме стремится к квадрату, чтобы удачно вписываться в пространство онлайн-витрины, обращают внимание организаторы.

В тренде – натуральные ингредиенты. Кроме того, растет спрос на комплектующие для оборудования.

Экспозиция

Крупнейшие компании, лидеры рынка, а также малый и средний бизнес примут участие в выставке и представят свои наработки и инновации. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АО «Экспоцентр», на «Агропродмаше» продемонстрируют продукцию 349 компаний из 18 стран: Беларуси, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, России, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швеции.

Национальный павильон Германии объединит 23 компании, которые производят оборудование для всех отраслей пищевой промышленности, в том числе для переработки рыбы.

Итальянская национальная экспозиция представит две профильные ассоциации ANIMA (Федерация ассоциаций машиностроения Италии) и UCIMA (Итальянская ассоциация производителей упаковочных машин) и 21 компанию. Впервые будут демонстрироваться инновационные разработки в области упаковки и палетизации, сушки и термообработки пищевых продуктов, дозаторы и закаточные машины нового поколения для розлива и фасовки пищевых продуктов в жесткую тару, а также инновационная спираль с внешним приводом для плавной и непрерывной подачи продукта (это особенно важно для хрупких изделий).

Достойное место в экспозиции займут производители почти из всех регионов России. 173 компании представят отечественные разработки. Будут представлены коллективные экспозиции из Республики Татарстан, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Владимирской, Воронежской, Калужской, Московской, Самарской, Тверской областей.

Время диктует новые требования к пищевым производствам, и на повестку дня в 2020 г. под номером один выходит безопасность. Посетители выставки найдут современные решения в салоне «АПМ Санитария и гигиена». Экспозиция салона «АПМ Автоматизация» представит решения, за которыми будущее пищевых производств.

Консультационные центры

В течение пяти дней на выставке будут работать консультационные центры.

Специалисты Центра подбора персонала ознакомят с актуальными вакансиями компаний-участников выставки, помогут разместить резюме специалистов пищевой отрасли, проведут консультации по трудоустройству и карьерному развитию. Консультационный центр холодильных технологий предоставит участникам и посетителям выставки возможность получить экспертную экспресс-консультацию специалистов по энергоэффективному холодообеспечению объектов АПК, по вопросам внедрения современного оборудования и технологий.

На выставке также будут работать Консультационный центр ингредиентов под руководством Союза производителей пищевых ингредиентов (СППИ).

Деловая программа

Программа этого года поможет получить самую актуальную информацию об инновационных технологиях, повышении эффективности производств, безопасной производственной среде, новых технологических решениях и изменившихся потребительских привычках.

Значимым событием на выставке станет форум «Пищевое машиностроение-2020». Также в списке мероприятий конференция «Холодильная индустрия: эффективные решения для пищевой и перерабатывающей промышленности» и семинар «Роботы в пищевой промышленности».

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