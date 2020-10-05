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Вопрос об ограничении судоходства на нерестилищах обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве

Рыбный покой обсудят в Общественной палате

Проблему ограничения судоходства на нерестилищах рассмотрят на площадке Общественной палаты. Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал включить этот вопрос в повестку дня слушаний о промысле во внутренних водоемах.

Вопрос об ограничении судоходства в районе нерестилищ в запретный для рыболовства период поднял Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), обратившись в Общественный совет при Росрыболовстве (ОС). Руководитель департамента регулирования рыболовства ВНИРО Сергей Тарасюк проинформировал, что действующие правила рыболовства запрещают находиться на водоемах во время нереста только судам, которые используются для рыболовства. Ограничивать передвижение всех остальных плавсредств Минсельхоз не уполномочен.

«Судоходство во время нереста на нерестилищах и прилегающих путях миграции водных биресурсов наносит существенный ущерб вплоть до полного прекращения нереста на таком нерестилище», – рассказал представитель ВНИРО. Он добавил, что в некоторых регионах издаются нормативные акты, которые запрещают любую навигацию в период нереста, но чаще всего эти документы не согласованы ни с Росрыболовством, ни с наукой и вызывают вопросы у граждан.

Проблема действительно существует, подтвердил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, поскольку под запрет не подпадают даже довольно мощные плавсредства, например прогулочные катера, которые формально не осуществляют рыболовство. Он подчеркнул, что необходимо учитывать специфику регионов и предложил институту составить перечень территорий, для которых этот вопрос стоит наиболее остро.

Председатель ОС Герман Зверев напомнил, что в конце октября Общественная палата (ОП) планирует провести слушания по промышленному рыболовству во внутренних водоемах. Логичным шагом было бы включить этот вопрос в повестку дня мероприятия на площадке ОП – это предложение поддержали все члены совета.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ОС также рекомендовал Росрыболовству и ВНИРО проработать вопрос о регулировании судоходства на нерестовых водоемах непосредственно с администрациями регионов. Участники заседания обратили внимание, что обеспечение режима тишины на нерестилищах является частью более глобальной проблемы, связанной с организацией охраны водных биоресурсов в период нереста. Эту тему решено было обсудить комплексно и включить в план работы Общественного совета в четвертом квартале.

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