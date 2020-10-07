07 октября 2020 года

Прибавка по иваси составила больше 75 тыс. тонн

Вылов пелагических объектов - сардины-иваси, скумбрии и сайры - к 4 октября достиг более 183 тыс. тонн. В этом году рыбаки существенно увеличили добычу иваси и скумбрии.

Уловы пелагических объектов вдвое выше, чем на отчетную дату прошлого года. В исключительной экономической зоне России добыто 168,28 тыс. тонн (+73,19 тыс. тонн по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г.), в открытом море освоено 2,7 тыс. тонн. В ИЭЗ Японии российские рыбаки взяли 12,4 тыс. тонн.

Основную долю вылова составляет сардина-иваси – 166,62 тыс. тонн (+75,22 тыс. тонн по сравнению с уровнем 2019 г.), вылов скумбрии – 16,7 тыс. тонн (+12,5 тыс. тонн). Вылов сайры незначительный – 61,78 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В период с 28 сентября по 4 октября промысел пелагических видов рыб вели 53 добывающих судна РФ, все - в российской экономзоне.

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