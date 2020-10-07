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В числе новой техники - четыре автомобиля «Урал-Некст». Фото пресс-службы регионального Минсельхозпрода

Бурятских защитников омуля делают автономнее

Рыбоохрана Бурятии получила новую партию техники – машины, оборудованные для временного проживания, и скоростные моторные катера. Теперь инспекторы смогут одновременно выставить 25 стационарных постов.

В этом году для рыбоохраны Республики Бурятия выделили 220 млн рублей на приобретение транспорта и оборудования - всего 110 единиц мощной техники. Ранее были закуплены десять автомобилей высокой проходимости «Соболь», три вездехода «Трэкол», четыре аэроглиссера «Север», три снегохода «Тайга» и пять мобильных жилых вагонов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза РФ, 5 октября сотрудники Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства получили четыре автомобиля «Урал-Некст». Машины сделаны по последнему слову техники – рации, стол для переговоров, кухня и даже уборная.

«Автомобили «Урал» оборудованы жилым комплексом. После регистрационных действий машины раздадут межрайонным отделам – в Кабанский район, Иркутскую область, Забайкальский край и один остается здесь в управлении. Будут охранять омуль, инспектора будут выезжать на этих автомобилях, они автономны. И самое главное - мобильность!» – рассказал специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения ТУ.

Также закуплено девять автомобилей ГАЗ «Садко-Некст». Рыбоохрана получит и водный транспорт – скоростные моторные катера «КС 701.2» и «Неман» Теперь у теруправления будет возможность одновременно выставить 25 стационарных постов.

«Новая техника с легкостью выдерживает капризы природы и суровые климатические условия. Считаем, что решение и реализация мероприятий, направленных на охрану байкальского омуля, позволит восстановить его численность, обеспечить снятие запрета на вылов для промышленного рыболовства», – отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Даба-Жалсан Чирипов.

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Fishnews

  • В числе новой техники - четыре автомобиля «Урал-Некст». Фото пресс-службы регионального Минсельхозпрода
  • Машины оборудованы жилым комплексом. Фото пресс-службы регионального Минсельхозпрода
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