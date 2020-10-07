07 октября 2020 года

Сенаторы обсудили поправки для «рыбацкой» марикультуры

Профильный комитет Совфеда поддержал концепцию изменений законодательства, разрешающих пользователям рыболовных участков задействовать их под аквакультуру.

Проект поправок, подготовленный Сахалинской областной думой, рассмотрели на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СФ, сенаторы поддержали концепцию изменений.

Напомним, предполагается наделить пользователей рыболовных участков правом заниматься на свободных частях РЛУ пастбищной или индустриальной аквакультурой. Исключение – пастбищное выращивание анадромных видов рыб. Предусмотрено, что юрлицо или ИП будут без торгов заключать договор пользования рыбоводным участком, выделенным в границах рыболовного. При этом срок действия договора по РВУ будет равен сроку действия договора по РЛУ.

Член комитета Борис Невзоров обратил внимание, что сдача в аренду таких участков другим лицам будет запрещена.

«В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов законопроектом предусмотрено, что на такой договор пользования рыбоводным участком не распространяется преимущественное право на заключение его на новый срок. Документ подлежит досрочному прекращению в случае досрочного расторжения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, в границах которого сформирован рыбоводный участок», - добавил парламентарий.

Он считает, что реализация законопроекта позволит увеличить эффективность использования водных объектов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews