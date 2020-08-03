03 августа 2020 года

Аквакультура на промысловых участках: новый заход

В Госдуму внесли проект поправок в законы «О рыболовстве…» и «Об аквакультуре…», а также в Водный кодекс. Вновь предлагается разрешить пользователям рыболовных участков задействовать их под аквакультуру.

Законопроект подготовила Сахалинская областная дума. В пояснительной записке парламентарии обращают внимание: использование участков только по одному назначению – либо для рыболовства, либо для рыбоводства – мешает реализовать весь продукционный потенциал прибрежья региона и развивать товарную аквакультуру. Отмечено, что сейчас в области действуют только 10 участков марикультуры. Практически все воды, омывающие Сахалин и Курилы, распределены на рыболовные участки для добычи лососей, констатируют авторы поправок. Эти РЛУ используются 2-3 месяца в году, а лов ведется максимум на 30% площади каждого участка.

В то же время отмечается, что большая часть таких участков на Курильских островах, в заливах Анива и Терпения, а также на юго-западном побережье Сахалина пригодны для круглогодичного использования в целях аквакультуры – выращивания трепанга, гребешка, ежа и других ценных гидробионтов.

Предполагается наделить пользователей рыболовных участков правом заниматься на свободных частях РЛУ пастбищной или индустриальной аквакультурой. Исключение – пастбищное выращивание анадромных видов рыб. Предусмотрено, что юрлицо или ИП будут без торгов заключать договор пользования рыбоводным участком, выделенным в границах рыболовного. При этом срок действия договора по РВУ будет равен сроку действия договора по РЛУ, сообщает корреспондент Fishnews.

Попытки внести такие поправки предпринимаются не впервые – так, в сентябре 2018 г. Сахалинская облдума уже направляла законопроект в ГД, однако поправки отклонили. Кроме того, разработкой соответствующих изменений занимается Минсельхоз.

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