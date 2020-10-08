08 октября 2020 года

Сенаторы одобрили изменения закона о рыболовстве

Совет Федерации поддержал поправки в федеральный закон о рыболовстве. Изменения должны устранить пробелы в регулировании и снять излишние требования.

Сенаторы поддержали предложенный коллегами из Госдумы проект закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства».

Во-первых, предусмотрено, что договор на рыболовный участок потребуется для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах, только если такой РЛУ там сформирован, сообщает корреспондент Fishnews.

Во-вторых, законодатели уточнили требования к регистрации предприятий, которые занимаются прибрежным рыболовством. Предусмотрено, что в морских водах того или иного бассейна юрлица и индивидуальные предприниматели должны быть зарегистрированы в любом прибрежном регионе, к территории которого прилегают внутренние морские воды и (или) территориальное море России, включенные в этот рыбохозяйственный бассейн. В случае с рыболовством в районах действия международных договоров это может быть любой прибрежный регион, к территории которого прилегают российские внутренние морские воды и (или) территориальное море.

В-третьих, исключено положение о том, что примерную форму договора, по которому право на добычу переходит от одного лица к другому, утверждает правительство РФ.

В-четвертых, предусмотрено, что квоты вылова во внутренних водных объектах могут распределяться не только региональными властями, но и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В-пятых, по новому закону подавать заявление о выборе вида рыболовства в расчетном году пользователю, который собирается работать только в режиме промышленного рыболовства, не потребуется.

Как отмечено в сопроводительных материалах к закону, его реализация позволит исключить неоднозначное толкование действующих норм и проблемы, возникающие при их применении.

Для окончательного принятия федеральный закон еще должен получить подпись президента.

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