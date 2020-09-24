24 сентября 2020 года

Закон о рыболовстве вновь скорректируют

Госдума приняла поправки в федеральный закон о рыболовстве. Уточнены положения по договорам на рыболовные участки, регистрации предприятий-прибрежников, подаче заявление о выборе вида рыболовства.

Поправки в закон о рыболовстве Госдума приняла сразу в двух чтениях. Напомним, что с законодательной инициативой весной выступили депутаты Алексей Гордеев, Владимир Кашин и Владимир Блоцкий.

Законодатели предусмотрели, что для промышленного рыболовства во внутренних водных объектах теперь требуется договор на доли квот и договор на рыболовный участок, только если РЛУ образован.

Новый закон уточняет и требования к регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя при прибрежном рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews. В случае с работой в районах действия международных договоров можно быть зарегистрированным в любом прибрежном регионе РФ, к территории которого прилегают наши внутренние морские воды и (или) территориальное море. В случае с «прибрежкой» в водах под российской юрисдикцией - в прибрежном субъекте Федерации, к территории которого прилегают внутренние морские воды и (или) территориальное море, включенные в соответствующий рыбохозяйственный бассейн.

Уточнено, что квоты вылова во внутренних водных объектах распределяются не только региональными властями, но и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Также предусмотрено, что не потребуется подавать заявление о выборе вида рыболовства, если предприятие решило работать только в режиме промышленного лова.

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