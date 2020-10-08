08 октября 2020 года

Документы для моряков вновь продлили

Увеличены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов. Мера принята из-за связанных с пандемией ограничений в различных регионах мира, а также для бесперебойной работы флота.

Морская администрация РФ продлила принятые ранее экстренные меры по квалификационным документам, срок действия которых истек или истекает до 31 декабря 2020 г. включительно.

«Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается до 31 марта 2021 года включительно», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Среди таких документов: профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ; подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством; квалификационные свидетельства; подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах); свидетельства о квалификации судовых поваров; другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками (ПНДВ).

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

В министерстве обратили внимание, что Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить вышеуказанные меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.

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