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Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. Фото пресс-службы СФ

Совет Федерации напомнил судостроителям о сроках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь указала ОСК на необходимость соблюдать сроки строительства рыболовных судов. Отставание от графика наблюдается по 18 из 40 контрактов, заключенных рыбаками с верфями госкорпорации.

Работа по обновлению рыбопромыслового флота находится в самом разгаре, заявил на заседании Совета Федерации гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Выступая в рамках «Часа корпорации» перед сенаторами, он рассказал, что заказчикам уже передано три судна.

«При этом мы видим, что из 40 судов, которые строятся на российских верфях, часть идет по графику, а часть идет с отставанием», – признал глава ОСК наличие проблемы, но в ее причинах в очередной раз обвинил рыбаков.

«Каждый из наших заказчиков предпочел иностранные проекты российским, – пожаловался Алексей Рахманов членам Совфеда. – Это привело к тому, что мы потратили лишний год для того, чтобы конвертировать вот эти четыре чертежа в среднем, которые мы получили на каждый из проектов, в российскую техническую документацию, которая позволяет судно безопасно зарегистрировать, пройти регистр и поставить в реестр судоходства».

Председатель СФ Валентина Матвиенко поддержала недовольство ОСК непатриотичными предпочтениями клиентов. «Очень огорчает, что мы строим рыбопромысловые суда по зарубежным проектам. У нас замечательные школы, я знаю, что у нас есть отечественные проекты. Значит надо убеждать заказчиков в том, что наши проекты конкурентоспособны, ничуть не хуже, чем зарубежные. Это поддержит НИОКР, это поддержит науку, это поддержит конструкторские бюро. Пожалуйста, поактивнее тоже этим надо заниматься», – рекомендовала спикер Совфеда руководству госкорпорации.

Она подчеркнула, что Совет Федерации держит на жестком контроле строительство всех 43 рыбопромысловых и краболовных судов, которое необходимо закончить к 2025 г., «чтобы не было очередного такого нереализованного государева решения». Как сообщает корреспондент Fishnews, смещение сроков сдачи судов отмечается по 18 инвестиционным контрактам.

«Времени осталось не так много, – предупредила Валентина Матвиенко. – Прошу вас обратить на это особое внимание. Если не исправите ситуацию, будете подвергаться нещадной критике со стороны Совета Федерации».

Председатель СФ назвала контракты с рыбаками выгодным заказом, поскольку «это рабочие места, это зарплаты, это налоги для регионов», и призвала ОСК обеспечить своевременный ввод всех судов.

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Fishnews

  • Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. Фото пресс-службы СФ
  • Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей РАХМАНОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Выставка экспонатов Объединенной судостроительной корпорации в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Выставка экспонатов Объединенной судостроительной корпорации в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Выставка экспонатов Объединенной судостроительной корпорации в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
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