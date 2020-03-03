03 марта 2020 года

Судостроители не потянули сроки

Российские верфи оказались не готовы к заказам рыбаков. По мнению первого зампредседателя профильного комитета Совета Федерации Сергея Митина, программа строительства судов под инвестквоты может быть сорвана.

Срывы по прогнозу

Рабочая группа СФ по мониторингу подзаконных актов в сфере рыболовства и аквакультуры продолжила отслеживать ход строительства судов под инвестиционные квоты. На заседании 28 февраля сенаторы заслушали информацию представителей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и Минпромторга о ситуации с заводами и новыми заказами на суда для добычи краба.

По словам директора департамента гражданского судостроения ОСК Игоря Шакало, всего на предприятиях госкорпорации законтрактовано 34 рыбопромысловых судна, еще два калининградский завод «Янтарь» уже передал заказчику. Однако при выполнении контрактов по инвестквотам верфи столкнулись с рядом проблем, что привело к сдвигам графиков строительства судов.

По Выборгскому судостроительному заводу (ВСЗ), где возникли самые серьезные задержки, уже предпринят ряд шагов. В частности, завод получил заем Фонда развития промышленности на обновление производственных мощностей. Главную проблему предприятия – огромные долги, по словам руководителя департамента ОСК, планируется вынести на рассмотрение правкомиссии в марте. Положительное решение позволит предприятию существенным образом снизить долговую нагрузку, уточнил он.

На других предприятиях, по мнению Игоря Шакало, таких срывов, как в Выборге, не прогнозируется, хотя есть определенные сложности с заявочной кампанией по оборудованию.

С относительно благополучной картинкой не согласился возглавляющий рабочую группу первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, который в феврале посетил основные площадки ОСК, задействованные в выполнении рыбацких заказов. Он отметил, что 12 марта в Совете Федерации планируется провести совещание о ходе реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, и подчеркнул, что этот вопрос находится под личным контролем председателя верхней палаты Валентины Матвиенко.

«Мы должны знать на начало каждого месяца по каждому судну, кто его строит, в каком оно состоянии, степень его готовности и ориентировочно срок его сдачи», – заявил сенатор и рекомендовал судостроителям четко сформулировать, в какой помощи они нуждаются. «Нам бы хотелось узнать, все-таки сроки будут выполнены или нет и что нам, законодателям, сделать сегодня? – призвал он к более активным действиям. – Потому что пока у меня, например, такое мнение, что мы сорвем эту программу».

Задержки вполне естественны, выразил мнение замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин. «Почему-то сейчас вдруг для всех стало удивлением, что 30 лет не строили, а теперь сроки срываем. Это была вполне прогнозируемая ситуация. На сегодняшний день у нас есть уверенность, что за контрольный срок «пять плюс один», который определен, мы не выйдем», – заверил он.

Изменение условий по судам, которые находятся в процессе строительства, в министерстве считают вынужденной мерой. «С одной стороны, заводы оказались в том состоянии, в котором они были. А с другой стороны, и заказчики переоценили свои силы и способности контролировать, выбирать проект, строить и работать с поставщиками оборудования», – пожаловался представитель ведомства на пристрастие рыбаков к работе с иностранными проектантами.

Член СФ от Приморского края Людмила Талабаева посоветовала Минпромторгу не перекладывать ответственность на рыбаков, которые вложили и будут вкладывать в строительство флота миллиарды, не говоря уже о суммах, уплаченных на аукционах за крабовые лоты. «А вы не знали, что у нас нет проектов? – поинтересовалась она. – Но это же не задача рыбаков этим заниматься, а задача государства».

На краба давят временные рамки

Сергей Митин акцентировал внимание на краболовных судах, которые предстоит построить участникам крабовых аукционов и которые в силу массовости и жестких сроков находятся в зоне особого риска. «Из 35 краболовов у нас есть относительные прогнозы на 25», – привел цифры сенатор. – «Хотя там тоже достаточно большие сомнения».

У победителей аукционов остается всего пара месяцев для выбора исполнителя. С верфями ОСК уже подписано семь контрактов на краболовные суда. Как сообщает корреспондент Fishnews, два из них планируется 31 марта заложить на Хабаровском судостроительном заводе – это пока единственный дальневосточный заказ для госкорпорации, но переговоры по еще одному судну не завершены. Пять краболовов для Северного бассейна будет строить нижегородский завод «Красное Сормово».

На Дальнем Востоке субсидии повысили интерес рыбаков к местным площадкам. По словам замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, судьба пяти крабовых заказов, размещенных на Восточной верфи, не вызывает опасений. А вот к Находкинскому судоремонтному заводу, который также собрал обширный портфель заказов, вопросы есть - в первую очередь, из-за острого дефицита кадров в регионе.

До принятия закона об инвестквотах в стране за десять лет было построено два рыболовецких судна, напомнил Сергей Митин. «Мы хотим за пять следующих лет построить 43 плюс 35. Не бывает таких чудес, если не принять какие-то сверхординарные меры – организационные, финансовые, экономические, политические. Нужно что-то делать», – резюмировал сенатор и попросил уведомить о крайней озабоченности ситуацией руководство ОСК и Минпромторга.

Fishnews