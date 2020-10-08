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Экспериментальная молодь превосходила контрольную группу на 15% по массе и на 8% по размерам. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Гены белуги «починили» молоками из криобанка

Ученые провели эксперимент по оплодотворению икры белуги криоконсервированной спермой самцов поколения 1980-х гг. У полученного потомства были восстановлены утраченные аллели, эта молодь превосходит своих обычных сверстников по размерам и массе.

Сегодня сохранение и восстановление популяций осетровых Каспия более чем на 80% обеспечивается искусственным воспроизводством. Оно опирается на ограниченное количество особей в ремонтно-маточных стадах. Нынешняя численность таких производителей существенно ниже минимального необходимого количества для поддержания генетического разнообразия природных популяций, сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО.

Для решения этой проблемы была создана научная группа. В ее состав вошли специалисты лаборатории молекулярной генетики и физиологии, рыбоводы научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» КаспНИРХ, лаборатории криобиологии Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО (ВНИИПРХ). Они проделали уникальную работу по применению криоконсервации для сохранения водных биоресурсов.

Один из этапов - пополнение банка криоконсервированных материалов ВНИИПРХ репродуктивными образцами осетровых с «БИОСа». За последние несколько лет криобанк получил половые продукты белуги, русского, осетра, шипа, стерляди. Все образцы закладываются в коллекцию с определенными генетическими характеристиками. Это позволяет при их использовании быстро подбирать оптимальный материал для исключения близкородственных скрещиваний.

С 2019 г. начался этап по реконструкции генофонда осетровых с использованием криоконсервированных материалов. На «БИОСе» провели эксперимент - оплодотворили половыми продуктами самцов белуги поколения 80-х гг. икру самок, содержащихся на базе в настоящее время.

До этого в ходе молекулярно-генетических исследований криоконсервированной спермы были выявлены аллели, отсутствующие у каспийской популяции белуги в современных условиях. Генетики подобрали оптимальные схемы для оплодотворения икры криоконсервированными половыми продуктами самцов для исключения близкородственных связей.

В процессе эксперимента у потомства белуги были восстановлены утраченные аллели. Это особенно актуально для сохранения генетического разнообразия вида, а также необходимо для повышения устойчивости особей, способности к адаптации и возможности выживания в изменяющихся условиях среды, отметили в КаспНИРХ.

Специалисты обратили внимание, что темпы роста молоди в экспериментальной группе были выше, чем в контрольной. Экспериментальная молодь превосходила контрольную группу на 15% по массе и на 8% по размерам.

Перспективами дальнейшего развития исследований данного направления являются работы по реконструкции генофонда русского осетра, севрюги и других видов.

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Fishnews

  • Экспериментальная молодь превосходила контрольную группу на 15% по массе и на 8% по размерам. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Криобанк позволил использовать половые продукты самцов белуги поколения 1980-х гг. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Эксперимент с молодью белуги провели на базе «БИОС». Фото пресс-службы КаспНИРХ
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    НазадМетки: аквакультураикраосетровых
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