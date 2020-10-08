08 октября 2020 года

«Рыбные» вопросы Крыма обсудят с Ильей Шестаковым

В Симферополе 9 октября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков проведет выездное совещание. Планируется обсудить перспективы развития рыбного промысла и марикультуры на Крымском полуострове.

Во встрече примут участие заместитель полпреда президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, заместитель председателя совета министров Республики Крым – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин, руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев, глава Азово-Черноморского филиала ВНИРО Ефим Кожурин, представители отраслевых организаций и ассоциаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, будут подняты актуальные вопросы научного обеспечения марикультуры, регулирования промысла в условиях заявительного принципа. Также планируется обсудить концепцию «открытого промыслового пространства» и естественной трансформации морских экосистем. Другие темы – проблемы предприятий, выращивающих мидий и устриц, добыча камбалы-калкан.

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