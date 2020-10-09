09 октября 2020 года

ЦСМС предложил полностью перейти на электронные донесения

Центр системы мониторинга рыболовства и связи предложил внести изменения в приказ о порядке передачи данных в отраслевую систему мониторинга и закрепить только электронный формат подачи ССД. При этом планируется установить переходный период.

«Сейчас у рыбаков есть возможность передавать ССД в в виде формализованных сообщений и в электронном виде. Мы внесли проект изменений в приказ Минсельхоза, где предложили закрепить подачу ССД исключительно в электронном виде. Конечно, будет предусмотрен переходный период, к этому надо готовиться, потому что Ш-формат уйдет в прошлое. Он устарел и потерял свою актуальность», - отметил начальник ЦСМС Артем Вилкин.

В настоящее время через электронный промысловый журнал подают ССД уже 134 судна - это почти 15% рыбопромыслового флота, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения. «ЭПЖ работает корректно, стабильно, не вызывает никаких вопросов, и поэтому мы приняли решение о полном переходе на электронные ССД. 721-й приказ обяжет рыбаков подавать ССД в электронном виде, при этом они смогут вести промысловый журнал, как и прежде, в бумажном виде и хранить его на борту», - сообщил руководитель центра.

По словам Артема Вилкина, с принятием и вступлением в силу федерального закона об ЭПЖ и электронных разрешениях можно будет отказаться от бумажного промыслового журнала, от технологического журнала и от такой формы, как подача ССД. «Иными словами, на замену всему этому придет заполнение ЭПЖ раз в сутки», - добавил он.

В проект изменений порядка передачи данных в ОСМ внесены также предложения рыбаков, полученные в ходе совместных обсуждений нового регламента.

Напомним, что порядок передачи данных в ОСМ утвержден приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721.

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