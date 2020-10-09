09 октября 2020 года

Государство договорится с инвесторами о стабильных условиях

В России запускают механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений. По таким договорам государство должно обеспечить стабильность условий для реализации инвестиционных проектов.

Правительство постановлением от 1 октября 2020 г. № 1577 утвердило Правила заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Подписывать такие договоры от имени Российской Федерации будет Министерство экономического развития. Минэк также уполномочен принимать решение о расторжении соглашений.

Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал 1 апреля 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что к инвестору не будут применяться положения законодательства и решения госорганов, ухудшающие условия работы.

«Первоначально договоры будут составлять в бумажном виде. В дальнейшем работа с ними перейдет в единую информационную систему «Капиталовложения», которая должна стать инвестиционным навигатором для бизнеса», – рассказали в пресс-службе правительства.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке предоставления компенсаций компаниям, работающим в рамках СЗПК. «Речь идет о покрытии затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска инвестпроектов. Кроме того, за счет федерального бюджета будут возмещены расходы на выплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, привлеченным на инвестиционные цели», – уточнили в пресс-службе кабмина.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews