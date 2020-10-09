09 октября 2020 года

Аквакультуре предлагают «зеленый» путь

Развитию индустриальной аквакультуры мешают административные барьеры и зависимость от импортных кормов, считают в Росрыболовстве. Зато сертификация продукции как органической, по мнению регулятора, повысит доходы рыбоводов.

Росрыболовство видит индустриальное рыбоводство мощным драйвером дальнейшего развития отечественной аквакультуры, заявил на онлайн-мероприятии в рамках выставки «Золотая осень 2020» замруководителя ведомства Василий Соколов. Как сообщает корреспондент Fishnews, в абсолютных цифрах за 2019 г. основной объем продукции аквакультуры по-прежнему обеспечили такие традиционные объекты выращивания, как карповые, – около 148 тыс. тонн из суммарных 286 тыс. тонн. Однако темпы прироста по направлениям лососеводства и марикультуры выглядят гораздо выше.

«После принятия закона об аквакультуре в лососеводстве наметился серьезный прорыв. Объемы выращивания увеличились более чем в два раза. По марикультуре эти показатели еще более впечатляют – примерно шестикратный рост», – привел статистику представитель Росрыболовства. Он отметил, что российские лососеводы сумели воспользоваться возможностями после введения в 2014 г. контрсанкций и ухода с рынка норвежской рыбы – произошел «взрывообразный скачок» до 80 тыс. тонн.

Тем не менее дальнейшее развитие этого сектора зависит от решения целого ряда проблем. «Мы сталкиваемся не только и не столько с нехваткой финансирования, сколько с многочисленными административными барьерами и несовершенством нашего законодательства. В России действует достаточно жесткое природоохранное законодательство, нормирование сточных вод, целый ряд требований по организации хозяйств – все это создает серьезные сложности для рыбоводов и для инвесторов», – акцентировал внимание Василий Соколов.

Сдерживающим фактором в ведомстве считают и зависимость индустриального рыбоводства от импортных кормов. «Росрыболовство последние два года выходит с предложением и на Минсельхоз, и на Минфин по введению новой меры поддержки – субсидирования капитальных затрат для индустриальной аквакультуры и для заводов по производству кормов», – рассказал замглавы федерального агентства.

Василий Соколов подчеркнул, что из-за рубежа завозится около 80% кормов для выращивания лососевых. Поэтому ключевой мерой государственного регулирования должна стать локализация производства таких кормов на территории России.

Еще одной стратегической задачей регулятор видит сертификацию аквакультурной рыбы как органической продукции, чтобы повысить ее ценность в глазах покупателя. «В ближайшее время Росрыболовство намерено организовать ряд сессий, обсуждений по нормативной базе, которая будет регламентировать органическую аквакультуру, а также по тем подходам, которые должны применяться и реализовываться, чтобы продукция аквакультуры не просто пользовалась большим спросом, но и приносила больше поступлений хозяйствующим субъектам», – отметил Василий Соколов.

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