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Псковско-Чудское озеро – один из трансграничных водных объектов. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Рыболовство останется среди приоритетов приграничного сотрудничества

Правительство обновило концепцию приграничного сотрудничества в РФ. Среди ключевых направлений для взаимодействия со странами-соседями – сфера рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации утверждена распоряжением правительства от 7 октября 2020 г. № 2577. Новый документ пришел на смену концепции, принятой еще в 2001 г.

При подготовке учтены приоритеты, обозначенные в Стратегии пространственного развития до 2025 г., основой стало современное видение межгосударственных отношений, прокомментировали в пресс-службе правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для развития приграничного сотрудничества разработчики концепции предложили несколько направлений, в том числе приграничную торговлю, совместные инвестиционные проекты, предупреждение и борьбу с ЧС, взаимодействие в научной сфере, рациональное использование и охрану природных ресурсов.

К последнему направлению отнесено и продолжение диалога в рыбной отрасли. Это выработка унифицированных правил рыболовства, взаимодействие при решении вопросов распределения национальных квот на вылов, совместные мероприятия по сохранению и воспроизводству рыбных запасов, контролю за их использованием. Такие же вопросы для совместной работы в сфере рыболовства предусматривались и прежней концепцией.

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