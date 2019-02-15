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О стратегии пространственного развития РФ премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассказал на Сочинском форуме. Фото пресс-службы правительства

Правительство определило точки роста для регионов

На федеральном уровне утверждена стратегия пространственного развития РФ до 2025 г. Рыболовство и рыбоводство признано перспективной экономической специализацией для 24 регионов из 85.

Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г. утверждена распоряжением правительства от 13 февраля 2019 г. № 207. Документ подготовлен для того, чтобы «найти у каждого региона точки роста, улучшить условия жизни в каждом регионе», - пояснил на Сочинском форуме премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что стратегия сейчас вместе с паспортами национальных проектов станет основой для решений по развитию регионов и более детальной проработки Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (этот документ, напомним, включает две части – энергетическую и транспортную).

Стратегия предусматривает формирование 12 макрорегионов: Центрального, Центрально-Черноземного, Северо-Западного, Северного, Южного, Северо-Кавказского, Волго-Камского, Волго-Уральского, Уральско-Сибирского, Южно-Сибирского, Ангаро-Енисейского, Дальневосточного.

«Это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными. При этом исключить их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях одинаковые заводы, заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную, конкуренцию между ними», - прокомментировал Дмитрий Медведев.

Особое внимание, по словам главы правительства, планируется уделять Республике Крым, Севастополю, Калининграду, регионам Дальнего Востока, Северному Кавказу, Арктической зоне. «Мы предложим им специальные меры поддержки в развитие того, что и сейчас уже осуществляется», - пообещал премьер-министр.

В стратегии отмечено, что за 10 лет за счет госполитики социально-экономический разрыв между регионами сократился. Но уровень неравенства все еще остается высоким, признают авторы документа.

Предполагается, что стратегия поможет сократить различия между регионами в уровне и качестве жизни людей, ускорить темы экономического роста и технологического развития, обеспечить национальную безопасность.

Федеральные ведомства должны руководствоваться стратегией при подготовке и реализации отраслевых документов стратегического планирования, государственных программ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стратегия определила перспективные экономические специализации для каждого региона. Планируется в том числе обеспечить условия для развития производства товаров и услуг в этих отраслях. Рыболовство и рыбоводство вошло в список для Дагестана, Карелии, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской, Смоленской, Томской, Ярославской областей, Севастополя, Чукотского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для реализации стратегии правительство собирается утвердить специальный план. В течение трех месяцев Минэкономразвития совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами должно представить проект этого документа.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккалининградмурманскправительство
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