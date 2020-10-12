12 октября 2020 года

Правительство определило, как быть с некачественными продуктами

Утвержден порядок, определяющий, как должна изыматься и храниться некачественная и опасная пищевая продукция. Документ вступит в силу со следующего года.

Постановление правительства от 7 октября 2020 г. № 1612 регламентировало, как в случае с некачественными и опасными пищевыми продуктами должно осуществляться:

– изъятие из обращения,

– экспертиза,

– временное хранение,

– утилизация или уничтожение.

Документ распространяется также на материалы и изделия, контактирующие с «пищевкой».

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 г. и будет действовать до 1 января 2027 г. Порядок приняли в рамках изменений, внесенных в марте в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Согласно постановлению, владелец некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий должен изъять их из обращения самостоятельно или на основании предписания органа госконтроля и обеспечить временное хранение, сообщает корреспондент Fishnews. Если хозяин продуктов не принял мер, госорганы обратятся в суд с заявлением об изъятии и уничтожении неликвида.

Храниться изъятая продукция должна в таких условиях, чтобы был исключен несанкционированный доступ к ней. В бумажном или электронном виде должен осуществляться ее учет.

Чтобы определить, как быть с продуктами, материалами и изделиями – утилизировать или уничтожить, – нужно провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Если планируется отправить продукцию на корм животным, она должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. При этом установлены случаи, когда экспертиза может не проводиться.

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