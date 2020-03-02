02 марта 2020 года

Младшеклассников будут бесплатно кормить горячим

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Условия для этого будут создавать поэтапно до 1 сентября 2023 г.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года. Авторами инициативы стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех парламентских фракций. В третьем чтении документ приняли 18 февраля 2020 г.

Подписанный президентом закон – от 1 марта 2020 г. № 47 – опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки вносятся в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации».

«Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка», – говорится в законе. Соответствующий пункт вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Обеспечивать такое питание будут за счет бюджетов различных уровней и «иных источников финансирования». Предусмотрена возможность субсидий на эти цели региональным бюджетам из федерального.

При этом мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания школьников «должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.».

Также закон уточняет понятие качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и пр.). Вводится понятие «здоровое питание».

Fishnews