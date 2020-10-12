12 октября 2020 года

Евросоюз обсуждает пути снижения ущерба для рыбаков от Brexit

Брюссель рассматривает вариант компенсировать рыбакам Евросоюза ущерб от Brexit за счет перераспределения квот вылова, которые выделялись британским рыбакам. К такому решению подталкивает отсутствие прогресса в переговорах о торговой сделке.

Глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit Мишель Барнье призвал правительства стран-членов Евросоюза умерить свои требования о сохранении существующих квот на вылов рыбы в британских водах. Главный переговорщик предупредил, что нужно реально оценивать сложившуюся ситуацию, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Financial Times.

При этом европейские дипломаты отметили, что для Франции, Дании, Бельгии и других стран, чьи флоты ведут промысел в британских водах, удар по рыболовству может быть смягчен путем разумного перераспределения британских квот в исключительной экономической зоне Евросоюза.

Напомним, что вопрос рыболовства стал одним из проблемных при переговорах о соглашении ЕС и Великобритании.

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