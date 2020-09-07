07 сентября 2020 года

Британия продолжает отстаивать свои права на рыбу

Перед восьмым раундом переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза стороны все еще не пришли к соглашению по вопросу рыболовства. Соединенное Королевство намерено увеличить вылов в своих водах, ЕС не желает «потесниться».

Глава европейской делегации на переговорах по Brexit Мишель Барнье официально заявил, что не видит подвижек в позиции Великобритании в части рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Пока стороны не урегулируют этот вопрос, в Евросоюзе не намерены переходить к обсуждению других условий торгового соглашения.

Таким образом Мишель Барнье отреагировал на слова премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о том, что британские рыбаки должны вдвое увеличить вылов в прибрежных водах страны. В ЕС считают, что принятие требований Великобритании неприемлемо: оно приведет к сокращению рыбацкого флота Евросоюза на треть.

После обмена «любезностями» в правительстве Великобритании предполагают, что вероятность заключения сделки по Brexit составляет 30-40%, отмечает The Times. По информации Daily Mail, Евросоюз также не хочет соглашаться на «максималистские» требования. Глава Комитета по рыболовству в Европарламенте Пьер Карлескинд прямо назвал их нереалистичными.

А британские рыбаки полностью поддерживают свое правительство по этому вопросу. Представители отрасли отмечают, что для них весь смысл Brexit заключается в восстановлении прав на добычу в своих водах. По мнению промысловиков, предложенное Борисом Джонсоном удвоение означает создание 12 тыс. новых рабочих мест, пишет издание Express.

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