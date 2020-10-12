12 октября 2020 года

Аварийное судно покинуло Чукотку

Южнокорейский траулер Oriental Angel, севший на мель у побережья Чукотского автономного округа, разрезали и вывезли с территории региона. О завершении работ по очистке акватории сообщили окружные власти.

Вопрос с демонтажем аварийного судна Oriental Angel решался несколько лет. Теперь траулер покинул Чукотку. «Судно разрезали и вывезли с территории округа. Это более 4 тыс. конструкций», – заявил губернатор Роман Копин.

«Останки» судна на буксире отправили в порт приписки Пусан, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

В 2011 г. на Oriental Angel произошел пожар, после чего траулер сел на мель в районе мыса Военных топографов. Летом на Чукотку прибыла группа специалистов для проведения операции по разбору судна на детали.

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