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Буксир с баржей. Фото пресс-службы Камчатской таможни

Корея собирается избавить чукотские воды от аварийного судна

Камчатская таможня оформила два морских буксира из Южной Кореи, которые должны провести аварийно-спасательные работы у чукотских берегов – демонтировать траулер Oriental Angel, севший на мель еще в 2011 г., и собрать топливо.

В Петропавловск-Камчатский прибыли два южнокорейских морских буксира с баржами и плавучим краном, сообщили Fishnews в пресс-службе таможни. «Караван судов со специальным технологическим оборудованием и высококвалифицированной командой спасателей и водолазов прибыл для ликвидации последствий аварии, произошедшей в Беринговом море», – отметили в ведомстве.

Караван отправится к берегам Чукотки, где в 2011 г. потерпело крушение южнокорейское рыболовное судно Oriental Angel.

«Известно, что Oriental Angel получил сильные повреждения днища по всей длине, что затрудняет его дальнейшую транспортировку. Кроме того, в отсеках (танках) траулера осталось некоторое количество нефтепродуктов (мазута, дизельного топлива, машинного масла). Это представляет реальную угрозу экологической безопасности для побережья в случае утечки нефтепродуктов», – напомнили в пресс-службе.

Аварийно-спасательные и подводные работы по утилизации нефтепродуктов и демонтажу траулера планируется завершить в течение трех месяцев, рассказали в таможне.

Напомним, что авария произошла в ноябре 2011 г. В акватории Анадырского залива возник пожар в грузовом трюме большого морозильного траулера Oriental Angel, судовладелец – компания Keuk Dong Fisheries (Республика Корея). Члены экипажа были спасены, за исключением старшего помощника капитана. Затем шторм выбросил аварийное судно на грунт в районе мыса Военных топографов. На борту остались запасы: рыба, судовое топливо и мазут.

Летом 2012 г. по контракту между собственником траулера и Сахалинским филиалом ФГУП «Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление» (СахБАСУ) проводилась выкачка топлива и выгрузка рыбопродукции. В связи с периодом штормов работы были прекращены. С декабря 2012 г. по февраль 2016 г. в различных судебных инстанциях РФ проходило разбирательство между судовладельцем и СахБАСУ в части исполнения условий контракта. В результате сторонам было отказано в исках, что не решило проблему утилизации аварийного судна.

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Fishnews

  • Буксир с баржей. Фото пресс-службы Камчатской таможни
  • Оформление корейских буксиров. Фото пресс-службы Камчатской таможни
  • Баржа с оборудованием и техникой. Фото пресс-службы Камчатской таможни
  • Оформление корейских буксиров. Фото пресс-службы Камчатской таможни
  • Севшее на мель судно. Фото пресс-службы Камчатской таможни
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