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Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк

Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк

Во Владивостоке инспекторам Приморского теруправления Росрыболовства торжественно вручили ключи от новых служебных внедорожников. В этом году теруправление получает 17 авто и 6 катеров.

Инспекторы из разных районов Приморского края специально съехались в столицу региона для получения автомобилей. Ключи и документы сотрудникам вручил и.о. руководителя Приморского теруправления Александр Скуматов.

«Замена автопарка проводится в рамках общей программы Росрыболовства по обновлению материально-технической базы рыбоохраны, – рассказал он корреспонденту Fishnews. – Другие теруправления получили такие же или похожие автомобили».

По словам Александра Скуматова, в теруправлении не сомневаются в положительном эффекте от обновления транспорта. «От нас зависит, чтобы рыба прошла на нерестилища беспрепятственно, и обновление автопарка позволить улучшить контроль за нерестом».

Как сообщил начальник отдела рыбоохраны Александр Снурницын, приморские инспекторы получают 17 автомобилей «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап».

«У нас 16 постов рыбоохраны, на каждом посту по 3-4 инспектора. Получается, по авто на каждый пост и еще один внедорожник – оперативный, – рассказал представитель теруправления. – В последний раз масштабное обновление было в 2012 году, мы тогда получили УАЗики-«буханки», 38 штук. Многие из машин не выдерживают нагрузки, и при ближайшей инвентаризации значительную часть придется списать. Поэтому обновление автопарка было необходимо. Все-таки автомобили эксплуатируются в очень жестких условиях, приходится преодолевать и речные броды, и бездорожье вдоль морского побережья».

По словам Александра Снурницына, помимо автомашин, рыбоохрана получает и новые плавсредства: в прошлом и нынешнем году для теруправления закуплено по 6 катеров.

«Конечно, эффект от обновления будет положительный, поскольку значительно повысит эффективность работы инспекторов, – уверен он. – Одно дело, когда у инспектора сломана машина и ему приходится ждать покупки запчастей и дальнейшего ремонта, и совсем другое – когда у него исправный внедорожник и он может беспрепятственно выполнять свои обязанности, пресекая браконьерство в самых труднодоступных местах».

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  • Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк
  • И.о. руководителя Приморского теруправления Росрыболовства Александр СКУМАТОВ (в центре) и начальник отдела рыбоохраны ТУ Александр СНУРНИЦЫН (справа) вручили инспекторам ключи и документы от авто
  • Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк
  • Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк
  • Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк
  • Рыбоохрана в Приморье обновляет автопарк
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    НазадМетки: браконьерствовладивостокросрыболовство
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