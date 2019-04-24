24 апреля 2019 года

Росрыболовство обновило список задач

Увеличение доходов от экспорта рыбопродукции, развитие инфраструктуры, строительство НИС и оснащение новой техникой органов рыбоохраны – приоритетные задачи Росрыболовства на ближайший период.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства 23 апреля в Астрахани руководитель ведомства Илья Шестаков сформулировал для подчиненных основные задачи на 2019 г. К ключевым из них глава федерального агентства отнес продолжение программ, направленных на стимулирование глубокой переработки водных биоресурсов, увеличение отдачи от экспорта, а также насыщение внутреннего рынка.

«Одним из важных аспектов работы будет расширение инфраструктурных возможностей, в том числе и для поставок на внутренний рынок. В этом направлении у нас есть хорошие заделы, но многие проекты, которые начаты, требуют контроля за их реализацией. Эта работа связана со строительством холодильных мощностей, расширением применения Севморпути, продолжением работы с РЖД по обеспечению ритмичности отправок рыбы с Дальнего Востока», – рассказал глава Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году агентству предстоит провести работу, связанную с кампанией по перезаключению договоров на рыболовные участки. В части воспроизводства поставлены задачи не только по проектированию и строительству новых рыборазводных заводов, но и по активному привлечению к компенсационным мероприятиям предприятий, особенно крупных, которые наносят ущерб ВБР. Большое внимание также уделяется аквакультуре, которая активно развивается во всем мире.

«Наша задача – непременно быть на этой магистрали развития. В этой связи министром принято решение о расширении мер поддержки производства аквакультуры и включении данных мероприятий в госпрограмму развития сельского хозяйства», – уведомил участников заседания Илья Шестаков.

Отдельный пласт работы ведомства – нормативное сопровождение федеральных законов, принятых в 2018-2019 гг. «Необходимо нам издать все подзаконные акты в рамках реализации тех законов, которые в ближайшее время будут приняты», – сориентировал коллег руководитель Росрыболовства.

Научный флот ждет пополнения

Еще одна важная задача – реализация поручений президента по масштабному обновлению научно-исследовательского флота. «Сроки проектирования и всех согласований должны быть четко выдержаны», - предупредил Илья Шестаков.

По информации Росрыболовства, общее количество научных судов на начало 2019 г. составило 18 единиц, причем их средний возраст 26 лет. «Все суда уже выработали установленный срок эксплуатации. Из анализа следует, что порядка пяти лет мы еще сможем поддерживать их в рабочем состоянии», – признал глава рыбного ведомства. Он отметил, что в ближайшее время ведомство приступит к строительству десяти новых НИС, проектирование трех из них уже закончено.

«Нашей науке предстоит продолжить пятилетнюю программу по изучению глубоководных запасов, которая уже сейчас дает положительные результаты. В ближайшее время за счет этой программы будут введены в оборот новые виды объектов, порядка 60 тыс. тонн», – добавил Илья Шестаков.

Рыбоохрана получит новую технику и полномочия

К проседающему направлению руководитель федерального агентства отнес вопросы рыбоохраны. «На этом фронте граждане, рыбаки-любители не видят значимых результатов, и ситуация во многих регионах меняется слишком медленно», – посетовал он.

Среди причин такой ситуации Илья Шестаков назвал дефицит инспекторского состава, низкие зарплаты, невысокий уровень материально-технического обеспечения. «К сожалению, есть и плохая организация работы на местах, отсутствие должного контроля со стороны руководителей теруправлений за тем, что происходит на территориях, нереагирование на обращения граждан о браконьерской деятельности, факты безответственного отношения к своим профессиональным обязанностям», – перечислил глава Росрыболовства.

Он отметил, что на 2020 г. ведомство планирует кардинальное обновление и наполнение материально-технической базы теруправлений. «Впервые за долгие годы мы планируем обеспечить новой техникой рыбинспекции по нормативу, приближенному к 100%. Также планируется дать перекрестные полномочия сотрудникам рыбинспекции, охотнадзора, лесоохраны. Свою роль сыграет, безусловно, и внедрение системы «Меркурий». Но этого всего будет недостаточно, если мы с вами не внедрим новые методы контроля за сотрудниками рыбоохраны, новые подходы к их мотивации, - заявил руководитель федерального агентства. Он поручил управлению рыбоохраны и курирующему заместителю разработать соответствующие предложения.

Илья Шестаков также подчеркнул, что Росрыболовство работает активно и в постоянном взаимодействии с рыбацким сообществом. «Безусловно, у нас бывают разные взгляды на необходимость тех или иных изменений, но ключевой задачей было и остается повышение эффективности работы рыбохозяйственного комплекса», – заключил он.

Fishnews