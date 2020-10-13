13 октября 2020 года

Рыбной отрасли отвели особое место в системе управления на Камчатке

По распоряжению, подписанному главой Камчатки Владимиром Солодовым, рыбная отрасль остается в непосредственном ведении председателя правительства - первого вице-губернатора. На эту должность назначен Александр Кузнецов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов утвердил распределение обязанностей между председателем правительства - первым вице-губернатором, первым вице-губернатором, вице-губернатором и заместителями председателя правительства края.

Важнейшая для региона сфера по-прежнему остается в непосредственном ведении председателя правительства - первого вице-губернатора. Он, согласно распоряжению, «организует и обеспечивает деятельность по выработке и реализации региональной политики в сферах (...) рыболовства и сохранения водных биоресурсов», координирует и контролирует работу министерства рыбного хозяйства края, сообщает корреспондент Fishnews.

29 сентября краевое Законодательное собрание согласовало на должность председателя правительства - первого вице-губернатора Александра Кузнецова.

Региональное правительство он возглавил в апреле - сначала в статусе временно исполняющего обязанности. Ранее Александр Кузнецов работал в аппарате полпреда президента в ДФО.

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