13 октября 2020 года

Добытчикам ангулятуса смягчили условия промысла

Минсельхоз снизил минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской подзоне до 1,5 тонны. Прежний показатель не отвечал реальной обстановке на промысле, отмечали специалисты.

Приказом от 26 июня 2020 г. № 349 Министерство сельского хозяйства внесло изменения в минимальные суточные объемы вылова крабов на судне.

Напомним, что власти ориентируются на эти показатели при расчете количества дней, которые требуются судну для освоения квоты. В свое время такая мера вводилась для противодействия нелегального промыслу.

Теперь минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской подзоне снижен с 3,02 тонны до 1,5 тонны, сообщает корреспондент Fishnews. Приказ вступит в силу с 23 октября.

Практика показывает, что нынешний объем завышен и не отвечает реальной обстановке на промысле - нужно внести изменения как можно скорее, отмечали руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews в июле.

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