24 июля 2020 года

Краб ангулятус в ожидании поправок

Предприятия ждут выхода приказа Минсельхоза России об изменении минимального суточного объема вылова краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской подзоне. Эти поправки помогут более эффективному освоению ресурса, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Минимальные суточные объемы добычи крабов на судно в Дальневосточном бассейне установлены приказом Минсельхоза от 27 ноября 2013 г. № 438. Власти ориентируются на него при расчете количества дней, которые требуются судну для освоения квоты. В свое время такая мера вводилась для противодействия незаконному промыслу.

Сейчас минимальный суточный объем вылова краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской подзоне составляет 3,02 тонны. Однако практика показала, что норма завышена. На основании рекомендаций отраслевой науки был подготовлен приказ о снижении минимального объема до 1,5 тонны.

Пользователи отмечают, что минимальный суточный объем не соответствует фактической обстановке, рассказал на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Так как количество дней для промысла рассчитывалось исходя из объема в 3,02 тонны, получается, что рыбакам не хватает времени для работы.

«Собранная информация говорит о том, что примерно на одну треть не успели освоить выделенный ресурс по разрешениям, а они по сути закончили свое действие», – обратил внимание руководитель АРСО.

По информации участников конференции, приказ Минсельхоза об изменении минимального суточного объема находится на регистрации в Министерстве юстиции. Возможно, стоит обратиться в Росрыболовство, чтобы ведомство ходатайствовало об ускорении выхода документа, предложил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

В целом, отметил руководитель АДК, процесс внесения поправок в приказ о минимальных суточных объемах вылова крабов подчас не успевает за изменениями промысловой обстановки – на это стоит обратить внимание и госорганам, и рыбакам.

О важности скорейшего выхода приказа по ангулятусу заявили и в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. «У наших пользователей есть такой вопрос, и мы полагаем, что снижение минимального суточного объема с 3,02 тонны до 1,5 тонны было бы совершенно правильным», – заявил президент АРПП Георгий Мартынов.

Fishnews