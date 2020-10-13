13 октября 2020 года

Ученые обсудили перспективы промысла минтая

Относительно высокая численность минтая в Охотском море стала одной из причин успешной путины текущего года. Однако в перспективе специалисты не исключают снижения запасов, начиная с 2023 г.

Состояние запасов и перспективы промысла минтая в Охотском море рассматривались на заседании научно-консультативного совета по минтаю и треске. В обсуждении по конференцсвязи участвовали научные сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его филиалов – Тихоокеанского, Камчатского и Полярного.

Данные, полученные дальневосточными филиалами ВНИРО во время исследований и промыслового мониторинга в зимне-весенний период 2020 г., позволили оценить общий запас североохотоморского минтая на уровне 15 млн тонн, что выше показателей предыдущего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, относительно высокий уровень запасов явился одной из причин успешной минтаевой путины в сезоне «А».

Изучение возрастной структуры популяции показало, что поколения 2014–2016 гг. рождения, которые осваивают в настоящее время рыбаки, выглядят как средние по численности. В то же время ученые обнаружили низкую численность рыб пополнений 2017–2019 гг., что может привести к заметному снижению запасов минтая Охотского моря, начиная с 2023 г.

Материалы, подготовленные наукой, в дальнейшем послужат основой для формирования ОДУ минтая и выработки стратегии его промысла на 2022–2023 гг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews