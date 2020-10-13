13 октября 2020 года

«Капитан Геллер» принял на борт главный двигатель

Судостроители погрузили главную силовую установку на траулер-процессор «Капитан Геллер», строящийся в Санкт-Петербурге по заказу группы «Норебо». Окончательный монтаж агрегата планируется произвести после спуска суда на воду.

Северная верфь продолжает работу над строительством серии из десяти 81-метровых траулеров-процессоров по заказу группы «Норебо». Шесть судов проекта 170701 предназначены для лова трески и пикши в Северной Атлантике, остальные четыре – для промысла минтая и сельди на Дальнем Востоке.

Вслед за головным судном «Капитан Соколов» главный двигатель получил его собрат «Капитан Геллер», но непосредственно монтажом устройства судостроители займутся уже после спуска траулера на воду. Вся серия будет оснащена двигателями Wärtsilä 10V31, которые отличаются повышенной мощностью и энергоэффективностью и позволяют вести лов в открытом море на значительных глубинах, сообщили Fishnews в пресс-службе группы «Норебо».

Сейчас на судне, остающемся в эллинге, строится корпус и надстройки. У последующих серийных траулеров «Капитан Осташков» и «Капитан Брейхман» формируются корпусы, а у «Капитана Тузова» и «Капитана Абакумова» – объемные секции.

Для головного траулера проекта – «Капитан Соколов», спущенного на воду в конце августа, рабочие верфи изготавливают секцию ходовой рубки. Работы планируется завершить к концу октября, а в ноябре произвести монтаж рубки. На судне выполняется доизоляционное насыщение жилых и технических помещений, начата погрузка рыбомучной установки и оборудования водоподготовки.

По информации верфи, продолжается отработка оперативных решений по корректировке проектной документации.

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