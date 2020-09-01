01 сентября 2020 года

«Капитан Соколов» ждет достройки на воде

В Санкт-Петербурге спустили на воду головное судно «капитанской» серии «Норебо» – 86-метровый траулер-процессор проекта 170701. Достройку «Капитана Соколова» планируется завершить осенью 2021 г.

Несмотря на торжественность момента, церемония спуска на воду первого судна в серии, строящейся на Северной верфи по заказу группы «Норебо», получилась теплой и ностальгической. Вместо пафосных речей – много поздравлений, слов благодарности рыбакам и судостроителям, воспоминаний членов семьи Владимира Соколова, чье имя получил новый траулер. Вместо стремительно врезающегося в волны судна – плавное постепенное заполнение дока водой.

Может быть, сказалось напряжение последних месяцев, карантинные меры, постоянные переносы сроков строительства, общая нервозность, но и рыбаки и корабелы словно выдохнули, взяв важный рубеж. С этим событием участников церемонии поздравил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил вклад Владимира Соколова в рыбную отрасль не только как капитана, но и как управленца, который возглавлял Мурманский рыбный порт и занимал должность замруководителя Федерального агентства по рыболовству.

Новый траулер с нетерпением ждут на промысле, рассказал Fishnews гендиректор компании «Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо») Андрей Киселев. «Это судно сможет перерабатывать до 150 тонн улова в сутки. Мы надеемся, что с приходом «Капитана Соколова» получим полноценную возможность перейти на безотходный цикл производства. Установленное на траулере оборудование позволит вырабатывать и рыбную муку из отходов, и консервы из печени трески, и продукцию глубокой переработки в виде филе из трески, пикши, палтуса, окуня. Это многоцелевое судно, которое позволит нам решать все эти задачи», – уверен Андрей Киселев.

Несмотря на общий энтузиазм, даже на головном судне судостроителям предстоит выполнить огромный объем работы. По словам гендиректора Северной верфи Игоря Орлова, готовность траулера пока составляет 48,6%. Он подчеркнул важность сотрудничества с рыбаками, открывшего новую историческую страницу в жизни завода, и напомнил, что встречаться по такому поводу предстоит не менее десяти раз – именно столько судов насчитывает весь заказ «Норебо».

«Этот траулер будет сдан осенью следующего года, – пообещал Игорь Орлов. – Это очень сложные суда. Мы нарабатываем уникальные компетенции, которые в России в определенный момент были утеряны, и рассчитываем после этого с интервалом в 6-8 месяцев сдавать все остальные девять судов».

Основные сложности, ставшие причиной отставания графика строительства по «Капитану Соколову» на 11 месяцев, решены, сообщил представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

«Обновленные графики по всей линейке судов были согласованы с верфью и направлены в Минпромторг и Росрыболовство. Мы не ожидаем по остальным судам, что эта задержка будет расти, – отметил он. – Напротив, есть основания надеяться, что с постепенной наработкой судостроителями опыта эти графики будут выполняться даже с опережением. Последнее время мы видим, что верфь набрала очень хороший темп. Если этот настрой сохранится, мы не сомневаемся, что обновленные сроки будут соблюдаться».

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