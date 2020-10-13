13 октября 2020 года

Юбилейная 50-я сессия СРНК проходит дистанционно

С 12 по 15 октября в формате видеоконференции проходит 50-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии (СРНК). Сторонам предстоит согласовать и распределить объемы вылова совместно управляемых рыбных запасов на 2021 г.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую – заместитель постоянного замминистра торговли, промышленности и рыболовства королевства Мортен Берг, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Намечено согласовать объемы вылова совместно управляемых рыбных запасов на 2021 г., их распределение на национальные квоты России и Норвегии, а также выделить объемы для промысла судами третьих стран. В повестке сессии также утверждение программы совместных научных морских исследований на будущий год.

С учетом заинтересованности российских рыбаков в стабильной деятельности в районе архипелага Шпицберген планируется обсудить практические меры регулирования промысла во всем районе действия СНРК.

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