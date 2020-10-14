14 октября 2020 года

Иваси тянет общие показатели вверх

Суммарный вылов пелагических видов рыб на Дальнем Востоке почти вдвое превысил показатели 2019 г. На счету рыбаков уже более 211 тыс. тонн, причем свыше 90% этого объема приходится на иваси.

По данным отраслевой системы мониторинга, на 11 октября общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке составил 211,6 тыс. тонн, что на 103,8 тыс. тонн превышает уровень 2019 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, почти весь улов рыбаки взяли в исключительной экономической зоне России – 196,4 тыс. тонн. В открытом море добыто 2,8 тыс. тонн, в экономзоне Японии – еще 12,4 тыс. тонн.

Основную долю в уловах занимает сардина-иваси – 193,1 тыс. тонн, вылов скумбрии составил 18,4 тыс. тонн. На этом фоне показатели по сайре незначительные – 121,9 тонны.

В промысле на минувшей неделе участвовали 56 рыболовных судов - на три больше, чем неделей ранее. Все они за исключением одного работали в экономзоне РФ.

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