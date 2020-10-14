Иваси тянет общие показатели вверх
Суммарный вылов пелагических видов рыб на Дальнем Востоке почти вдвое превысил показатели 2019 г. На счету рыбаков уже более 211 тыс. тонн, причем свыше 90% этого объема приходится на иваси.
По данным отраслевой системы мониторинга, на 11 октября общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке составил 211,6 тыс. тонн, что на 103,8 тыс. тонн превышает уровень 2019 г.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, почти весь улов рыбаки взяли в исключительной экономической зоне России – 196,4 тыс. тонн. В открытом море добыто 2,8 тыс. тонн, в экономзоне Японии – еще 12,4 тыс. тонн.
Основную долю в уловах занимает сардина-иваси – 193,1 тыс. тонн, вылов скумбрии составил 18,4 тыс. тонн. На этом фоне показатели по сайре незначительные – 121,9 тонны.
В промысле на минувшей неделе участвовали 56 рыболовных судов - на три больше, чем неделей ранее. Все они за исключением одного работали в экономзоне РФ.
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