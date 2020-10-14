14 октября 2020 года

Запрет на промысел омуля остался в правилах рыболовства

В новых правилах рыболовства по-прежнему запрещается промышленная добыча омуля на Байкале и впадающих в него реках. Помнить об ограничениях нужно и рыболовам-любителям, а также представителям КМНС.

Напомним, что Минсельхоз выпустил новые правила рыболовства на Байкальском бассейне. Они вступят в силу с 23 октября и придут на смену приказу от 7 ноября 2014 г. № 435.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается запрет на добычу в режиме промышленного рыболовства байкальского омуля в озере Байкал и впадающих в него реках (включая их притоки).

Промысел эндемика был запрещен в 2017 г. Власти рассчитывают, что такие меры вместе с усилением рыбоохраны и искусственным воспроизводством помогут сохранить ресурсы.

Также в новых правилах, как и в пока еще действующих, предусмотрены ограничения на добычу омуля в рамках любительского и традиционного рыболовства.

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