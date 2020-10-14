14 октября 2020 года

Сахалинские предприятия дарят рыбу

Компании Сахалинской области с начала года бесплатно раздали 35 тонн рыбы. В социально важной работе участвуют рыбаки как Сахалина, так и Курильских островов.

Таким образом уже передано около 17 тонн кеты, более 10 тонн горбуши, свыше 7 тонн наваги и другой разнорыбицы, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Рыбу получили ветераны и «дети войны», инвалиды, воспитанники социально-реабилитационных центров, а также студенты Сахалинского морского колледжа. Работа продолжается.

В ежегодной благотворительной акции принимают участие 16 сахалинских предприятий: «Меридиан», «Рыбак», «Остров-Строй», «Континент», СПК «РК «Дружба», «Поронайский РПЗ», «Нерест», «Янтарное», РПП «Тымовское», «Август», «Поронайский зверосовхоз», «Доримп», «Зюйд-Вест», «Инма», «Прибой-Корсаков», «Невод». Не остаются в стороне и курильские компании: «Алаид», «Курильский рассвет», «Гранис», ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», «Дельта».

– Раздача рыбы стала возможной благодаря активной гражданской позиции предприятий рыбохозяйственного комплекса, а также тесному взаимодействию районных администраций с предпринимателями, – отметил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Мы благодарим предприятия за их благотворительные инициативы и добрые дела, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Призываем и другие организации рыбопромышленного комплекса найти возможность помочь своим землякам.

Рекордный объем кеты – 9,5 тонны – сахалинцам передала компания «Меридиан».

Кроме того, предприятия островного региона – «Меридиан», «Невод», «Прибой-Корсаков», «Брайда» – реализуют рыбу с минимальной торговой наценкой. Свежевыловленную охлажденную продукцию можно приобрести на ярмарках, обратили внимание в региональной администрации.

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