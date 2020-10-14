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Черноморской марикультуре нужна научная поддержка. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Черноморской марикультуре нужна научная поддержка

Рыбохозяйственная наука считает перспективными ряд направлений марикультуры в Азово-Черноморском бассейне. В их числе выращивание устриц, садковой рыбы и рыбопосадочного материала.

Проблемы развития марикультуры в Азово-Черноморском бассейне и, в частности, в Крыму обсуждались на совещании, которое 9 октября в Симферополе провел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) рассказали о перспективных объектах культивирования и мерах поддержки, которую может оказать аквафермерам отраслевая наука.

Прежде всего, это отработка технологий формирования отечественных ремонтно-маточных стад устриц и получение спата, а также исследования по ихтиопатологическому состоянию моллюсков. Ученые предполагают и возможность создания методик выращивания новых объектов, например, анадары.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, еще одно важное направление для черноморского побережья – это садковое выращивание рыб, методики для которого также необходимо адаптировать для российских условий.

Научных решений требует и получение посадочного материала в установках замкнутого водоснабжения на морской воде. Такую молодь можно использовать как для выращивания товарной рыбы, так и для выпуска в естественные водоемы с целью поддержания численности естественных популяций рыб, например камбалы-калкана или пиленгаса.

Важной задачей, по мнению руководства филиала, является создание на основе научно-исследовательской базы «Заветное» недалеко от Керчи первого научно-производственного центра марикультуры на юге России. Он будет способствовать долгосрочному развитию марикультуры рыб и моллюсков, считают в АзНИИРХ.

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Fishnews

  • Черноморской марикультуре нужна научная поддержка. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Черноморской марикультуре нужна научная поддержка. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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