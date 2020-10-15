15 октября 2020 года

Байкальской рыбе обеспечат охрану и пополнение

По расчетам Росрыболовства, усиление рыбоохраны и увеличение выпусков молоди омуля позволят восстановить рыбные запасы Байкала. Правкомиссия по вопросам охраны озера также поручила проработать вопрос о развитии аквакультуры в регионе.

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко провела первое заседание вновь образованной правкомиссии по вопросам охраны озера Байкал. Решение накопившихся проблем, как непосредственно водоема, так и прилегающих к нему территорий, – важная часть нацпроекта «Экология», подчеркнула вице-премьер.

В ходе заседания обсуждался комплекс мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биоресурсов Байкала. Члены комиссии отметили, что борьба с браконьерством с использованием современного оснащения органов рыбоохраны должна обеспечить создание устойчивой системы естественного воспроизводства и восстановления водных биоресурсов озера Байкал.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, Росрыболовство регулярно проводит молекулярно-генетические исследования и раннюю диагностику заболевания рыб. Ведомство планирует выполнить реконструкцию двух рыбоводных заводов в Бурятии и сформировать мобильный комплекс рыбоохраны. Всё это позволит предупредить массовые заболевания рыб заводского происхождения, увеличить выпуск личинок и молоди омуля и осетра к 2024 г. до 2 млрд штук и в итоге обеспечить восстановление запасов этих видов водных биоресурсов.

На заседании были затронуты и перспективы рыбохозяйственного комплекса на байкальской территории. Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с правительством Иркутской области и Российской академией наук дополнительно проработать вопрос развития аквакультуры в регионе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews