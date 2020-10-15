15 октября 2020 года

Российские экспортеры перестраиваются под пандемию

Россельхознадзор и представители камчатских рыбоперерабатывающих предприятий обсудили порядок исследований на COVID-19 упаковки продукции, отправляемой в Китай. В ведомстве рассказали, каким образом будет организована проверка.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору обязала свои территориальные управления и подведомственные учреждения проработать механизм выборочных лабораторных исследований партий животноводческой продукции - мяса, мясной, рыбной, молочной продукции, предназначенных для экспорта в КНР. Центральный аппарат поставил теруправлениям задачу организовать отбор проб смывов с внешних и внутренних поверхностей тары (упаковки) пищевой продукции на наличие возбудителя COVID-19 по обращению предприятия-экспортера.

Исследования упаковки обсуждались с представителями рыбоперерабатывающих предприятий на совещании в управлении Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автоному округу.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, участникам сообщили о возможности проводить такие исследования в подведомственных Россельхознадзору лабораториях, в частности в Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории.

«Исследования будут осуществляться по обращению хозяйствующих субъектов. Отбор проб будет носить выборочный характер. Также производителям продемонстрировали процесс отбора проб для лабораторных исследований и уведомили их, что задержание грузов до получения результатов лабораторных исследований производиться не будет», - заявили в пресс-службе.

На конференции Fishnews Online 6 октября руководители рыбохозяйственных ассоциаций подчеркнули, что борьба с коронавирусом ни в коем случае не должна стать прикрытием для ценового давления со стороны зарубежных партнеров и недобросовестной конкуренции на внешних рынках.

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