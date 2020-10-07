07 октября 2020 года

Пандемия может поменять картину рыбных поставок

Российские рыбаки опасаются, что борьба с коронавирусом может стать прикрытием для ценового давления и недобросовестной конкуренции на внешних рынках. Важно, чтобы государство защищало интересы национальных производителей, отметили руководители ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews.

Основным вопросом для обсуждения стала ситуация с поставками в Китай. Производители уже столкнулись с ограничениями из-за того, что, как заявили в КНР, на упаковке нашли коронавирус. Непонятно, каким образом китайская сторона проверяет упаковку российской рыбопродукции на наличие следов COVID-19. Процедура непрозрачна, детали ее коллеги из КНР не раскрывают, проблему пытается решить Россельхознадзор, но дело продвигается тяжело, сообщили представители рыбной промышленности на конференции Fishnews.

30 сентября непростая для российских поставщиков тема рассматривалась на совещании, которое организовал центральный аппарат Россельхознадзора. Затем было проведено обсуждение с управлением ведомства в Приморском крае и Сахалинской области, рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«Мы прорабатываем возможные варианты принятия дополнительных мер по мониторингу экспорта рыбопродукции с тестированием тароупаковки», - обратил внимание руководитель АДМ.

При этом российские поставщики не раз подчеркивали, что стремятся защитить здоровье экипажей и обеспечить безопасность продукции. Ассоциация добытчиков минтая приняла специальную декларацию «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019».

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко планирует поднять тему на заседании общественного совета при территориальном управлении Россельхознадзора 8 октября.

Вопросы поставок беспокоят и Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. Если будет ухудшаться ситуация с мороженой рыбной продукцией, этого можно ожидать и с живыми морепродуктами, а краб сейчас идет в КНР в основном в таком виде, обратил внимание президент АДК Александр Дупляков. «Есть обеспокоенность, мониторим, работаем в этом направлении», - сообщил он.

На Северном бассейне проблем нет, но здесь также внимательно следят, что происходит на рынках АТР, ведь потом ситуация может повториться и в работе с партнерами из других стран, сообщил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Руководители отраслевых объединений намерены продолжить взаимодействие с компетентными ведомствами чтобы обеспечить работу на внешних рынках.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews